Сергей Бурлаков стал чемпионом мира в Португалии

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Сергей Бурлаков стал чемпионом мира в Португалии

Сергей Бурлаков стал двукратным чемпионом мира по Шотокан Каратэ.

У шахтинского спортсмена нет стоп ног и кистей рук.

Дончанина Сергея Бурлакова знают во всем мире. Он — рекордсмен книги рекордов Гиннесса. И рекорд, а точнее рекорды, этого человека заставляют восхищаться всех без исключения. Человек, в юности потерявший стопы ног и кисти рук, в результате несчастного случая в армии, доказывает всему миру, что жить гармонично и полноценно можно в любом состоянии – главное ставить перед собой цели и добиваться их. Сергей участвует в марафонах, занимается плаванием, легкой атлетикой и много еще чем. Последнее увлечение Сергея — каратэ. И в этом виде спорта Бурлаков добивается невиданных для инвалидов высот. Такого ученика в Центре боевых искусств «Георгий Победоносец» Ярослава Стурова еще не было.

Здесь Сергей тренируется по индивидуальной программе, и уже стал сильнейшим паракаратистом Ростовской области и России, действующим чемпионом мира по стилевому каратэ.

На днях в Португалии на чемпионате мира по каратэ он подтвердил свой титул сильнейшего — стал во второй раз чемпионом мира по Шотокан Каратэ, пишет sm-news.ru.

В родных Шахтах Сергея встретили в администрации города, вручили благодарственное письмо и отметили важность того, чем он занимается.

Глядя на вас, люди хотят становится лучше, — сказал глава города Андрей Ковалев, обнимая спортсмена.

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