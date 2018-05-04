Сергей Лазарев наслаждается отдыхом в Португалии

Он наслаждается ласковым весенним солнцем, сказочными видами этой страны, но про фанатов тоже не забывает. Экс-участник популярного дуэта Smash!! регулярно делится с поклонниками фотографиями и признается, что влюбился в Португалию во время съемок очередного клипа на песню «Сдавайся», пишет vladtime.ru.

Артист решил провести здесь небольшой отпуск и насладиться местными достопримечательностями. Большинство фотографий певец сделал в крупном португальском городе Порту. В комментариях к снимкам Сережа пишет, что хочет поделиться окружающей красотой с поклонниками. В ответ фолловеры начали благодарить Лазарева, желать ему приятного отдыха и советовать, в какой город Португалии ему отправиться после Порту.