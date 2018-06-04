Серхио Рамос споет для испанской сборной

Рамос объявил, что композиция выйдет в следующую пятницу. На своей странице в Instagram футболист опубликовал фрагмент видеоклипа на песню, которую он исполняет вместе с Демарко Фламенко, пишет noticia.ru.

Защитник «Реала» уже не раз пробовал себя в музыке, и, воспользовавшись случаем, решил записать композицию, посвященную чемпионату, чтобы поддержать испанскую команду, которая является одним из фаворитов.