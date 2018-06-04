Серхио Рамос споет для испанской сборной

Понедельник, 04 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Серхио Рамос споет для испанской сборной

Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» Серхио Рамос работает над созданием песни, которая должна поднять боевой дух сборной Испании на ЧМ по футболу 2018 года.

Рамос объявил, что композиция выйдет в следующую пятницу. На своей странице в Instagram футболист опубликовал фрагмент видеоклипа на песню, которую он исполняет вместе с Демарко Фламенко, пишет noticia.ru.

Защитник «Реала» уже не раз пробовал себя в музыке, и, воспользовавшись случаем, решил записать композицию, посвященную чемпионату, чтобы поддержать испанскую команду, которая является одним из фаворитов.

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