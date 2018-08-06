Сестры-итальянки Строцци объявили себя потомками Моны Лизы

Однако ученые-историки, проводившие исследования знаменитого полотна, до сих пор не могут прийти к одному выводу, кого изобразил Леонардо да Винчи.

Специалисты уже на протяжении нескольких десятков лет спорят о происхождении модели. На сегодняшний день наиболее правдоподобными считаются три версии, первая утверждает, что великий художник изобразил на полотне себя только в женском обличии, отмечая некоторые общие внешние черты. Согласно второй версии, Мона Лиза представляет собой собирательный образ идеальной женщины той эпохи, пишет napoli1.com.

Тогда как многие историки считают, что Леонардо да Винчи написал портрет супруги торговца шелком Франческо дель Джоконды, предками которой являются сестры Строцци.

Аналогичного мнения придерживается профессор истории искусств из университета Флоренции Рэб Хэтфилд, именующий женщину на полотне Лизой Герардини дель Джокондой. Ирина и Наталья считают знаменитую модель своей прабабушкой и гордятся тем, что «в их венах течет ее кровь».