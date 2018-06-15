Север Италии богаче и образованнее юга, и разрыв растет

Пятница, 15 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Север Италии богаче и образованнее юга, и разрыв растет

Данные итальянской статистики подтверждают известную в стране тенденцию.

Жители северных провинций Италии значительно обеспеченнее и образованнее своих соотечественников с юга, и разрыв продолжает увеличиваться, сообщает в четверг, 14 июня, Il Fatto Quotidiano со ссылкой на данные официальной статистики. Аналитики обработали данные, полученные по итогам 2016 года, пишет regnum.ru.

Житель северного Милана в среднем зарабатывает в 2,5 раза больше, чем житель южной провинции Вибо Валентия (регион Калабрия), подсчитали статистики.

За последние семь лет разрыв между двумя этими точками вырос на четверть: в 2009 году разница в годовом доходе составляла 6300 евро, в 2016 году - 8000 евро.

Жители Севера также образованнее, чем их южные сограждане. Лишь 17% жителей северных провинций не учились в вузе и никогда не работали, на юге этот показатель ровно вдвое выше.

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