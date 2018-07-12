Северокорейцы увидят закрытие ЧМ

Об этом сообщается на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Ли, который также является председателем Корейской футбольной ассоциации, отправился в Россию по приглашению Международной федерации футбола (ФИФА).

31 мая 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию. Возможным поводом для визита называли Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.