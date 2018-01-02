Шарапова победила американку в Китае

Встреча продлилась 2 часа 24 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Шарапова выполнила 11 подач навылет и сделала 9 двойных ошибок. В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне она сыграет с 24-летней Зариной Дияс из Казахстана.

В стартовом матче сезона 30-летняя россиянка обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счетом 6:3, 6:0.

Шарапова занимает 59-е место в рейтинге WTA. Лучшей среди россиянок остается Светлана Кузнецова, занимающая 12-ю позицию. Звание первой ракетки мира принадлежит румынке Симоне Халеп.