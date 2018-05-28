Шарапова снялась в сериале

Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня вечером на Showtime я в качестве приглашенной звезды появлюсь в «Миллиардах» вместе с Дэмианом Льюисом и Джоном Малковичем. Не уверена, что у меня получилось, но это был удивительный опыт», - подписала Шарапова фото со съемок.

Сериал «Миллиарды» выходит на телеэкраны с 2016 года. Главная звезда сериала - голливудский актер Пол Джаматти.

Россиянка выиграла пять турниров серии «Большого шлема». Также в ее активе - серебро Олимпиады в Лондоне.

В конце апреля Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, опубликованную в сентябре.