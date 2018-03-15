Шенгенские визы подорожают

Об этом сообщается на сайте организации.

Цель реформы - упрощение въезда для тех, кто не имеет гражданства ЕС. «Предлагаемая нами реформа сделает процедуру получения виз для законопослушных путешественников легче и быстрее. В то же время улучшение стандартов безопасности поможет лучше выявлять и останавливать тех, кто таковыми не является», - прокомментировал комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Размер консульского сбора планируется увеличить до 80 евро из-за увеличения расходов в связи с ужесточением стандартов безопасности. В настоящее время для граждан России он определен отдельным соглашением с Европейским союзом и составляет 35 евро. Будет ли увеличен сбор для россиян, не сообщается.

Предельный срок выдачи шенгенских виз сократится с 15 до 10 дней, при этом заявка на визу будет приниматься за полгода до планируемой поездки (в настоящее время максимальный срок - за три месяца до поездки). Заполнить документы и подать заявку можно будет в электронном виде.

Европейский союз также рассматривает возможность выдачи кратковременных виз на границе, но они будут действовать только в стране въезда. Часто путешествующим иностранцам ЕС предполагает ускорить получение долгосрочных многократных виз на срок от 1 до 5 лет.