Шесть домов в Испании продаются за биткоины и эфир

Четверг, 08 Февраль 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Шесть домов в Испании продаются за биткоины и эфир

Эксперты насчитали в Испании уже 6 объектов недвижимости, которые выставлены на продажу за криптовалюту.

Один из домов продается в Кан-Пикафорт на Майорке. Его стоимость составляет 339 тысяч евро. В качестве вариантов оплаты предлагаются биткоин и эфир, пишет noticia.ru.

На Ибице за 1850 биткоинов продается роскошный дворец Паласио Бардажи, датирующийся 18 веком. В трехэтажном здании 6 спален, он расположен в районе, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще две квартиры и два дома за биткоины предлагают купить в Барселоне и Мадриде.

В январе в Таррагоне была заключена сделка купли-продажи дома на сумму 40 биткоинов, что эквивалентно 550 тысячам евро.

Владельцы, выставляющие жилье на продажу за криптовалюту отмечают скорость и эффективность транзакций, а также простоту в сравнении с проведением операций через банк.

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