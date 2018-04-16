Шесть полицейских пострадали в стычке с фанатами в Португалии

«Порту» в воскресенье в гостях одолел «Бенфику» со счетом 1:0 в матче 30-го тура и вышел в лидеры чемпионата Португалии. После финального свистка полицейские организовали коридор для выхода со стадиона для болельщиков гостей, однако фанаты «Бенфики» попытались препятствовать этому, что вынудило сотрудников правоохранительных органов применить силу, было вызвано подкрепление.

В полицейских летели бутылки, камни и пиротехника. Было произведено семь арестов, шесть полицейских пострадали, пишет РИА Новости.