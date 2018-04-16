Шесть полицейских пострадали в стычке с фанатами в Португалии

Понедельник, 16 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Шесть полицейских пострадали в стычке с фанатами в Португалии

Шесть полицейских получили травмы в результате беспорядков, произошедших после матча ЧП по футболу между «Бенфикой» и «Порту» в Лиссабоне.

«Порту» в воскресенье в гостях одолел «Бенфику» со счетом 1:0 в матче 30-го тура и вышел в лидеры чемпионата Португалии. После финального свистка полицейские организовали коридор для выхода со стадиона для болельщиков гостей, однако фанаты «Бенфики» попытались препятствовать этому, что вынудило сотрудников правоохранительных органов применить силу, было вызвано подкрепление.

В полицейских летели бутылки, камни и пиротехника. Было произведено семь арестов, шесть полицейских пострадали, пишет РИА Новости.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Шесть полицейских пострадали в стычке с фанатами в Португалии

      Шесть полицейских получили травмы в результате беспорядков, произошедших после матча ЧП по футболу между «Бенфикой» и «Порту» в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: за стабильную работу!

      Правительство представило социальным партнерам пакет предложений, направленный на снижение нестабильности на рынке труда.

      Подробнее

    • Испанцу грозит штраф в 900 евро за брошенную на дороге собаку

      Прокуратура Астурии требует выписать местному жителю штраф в размере 900 евро за то, что он оставил свою собаку на трассе в муниципалитете Альер.

      Подробнее

    • Иcпания: в Мадриде откроется самый большой магазин Ikea

      Компания Ikea выбрала шесть крупных городов мира: Мадрид, Лондон, Вену, Стокгольм, Шанхай и Нью-Йорк, чтобы протестировать новую модель торговли.

      Подробнее

    • Италия: «Рома» сыграла вничью с «Лацио» в римском дерби

      «Лацио» и «Рома» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 32-го тура итальянской Серии А.

      Подробнее

    • Италия: навстречу Универсиаде-2019

      Миллионы евро получит Неаполь для подготовки к будущей Универсиаде.

      Подробнее

    • В косметике нашли отходы животных

      Полиция Лос-Анджелеса конфисковала из магазинов поддельные косметические средства, в составе которых были найдены биологические отходы животных.

      Подробнее

    • Спортивный бренд обвинили в пропаганде наркотиков

      Спортивный бренд Puma обвинили в поддержке наркоиндустрии из-за организации трэп-вечеринки (трэп - это точка, где наркоторговцы заключают сделки).

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!