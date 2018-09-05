Школьник отправился на экскурсию в тюрьму и обнаружил там отца

Среда, 05 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Школьник отправился на экскурсию в тюрьму и обнаружил там отца

В Таиланде школьник во время экскурсии в тюрьму встретил отца и бросился ему в ноги.

Об этом рассказал организатор поездки Аром Хунмун (Arom Khunmoung) в своем посте в Facebook.

Инцидент произошел 3 сентября в провинции Районг во время школьной экскурсии в тюрьму. Гид заметил, как один из мальчиков неожиданно остановился, уставился на узника и разрыдался. «Меня удивило, что мужчина тоже заплакал. Я спросил ребенка, в чем дело. Тот ответил, что увидел отца и очень удивлен», — написал Хунмун.

Затем гид спросил у надзирателя, могут ли отец с сыном поговорить. Тот разрешил, и родственники обнялись и продолжили плакать. «Отец без конца целовал мальчика и извинялся перед ним. Он пообещал стать хорошим человеком после выхода из тюрьмы и просил ребенка вести себя хорошо», — добавил экскурсовод.

Отец испуганно спросил мальчика, не стыдно ли ему перед одноклассниками. Ребенок ответил отрицательно и бросился ему в ноги.

Сообщается, что ребенок живет вместе с бабушкой, а его мать уехала на заработки в столицу.

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