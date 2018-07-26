Школьника-инвалида выгнали из самолета одной из лучших авиакомпаний

Четверг, 26 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Школьника-инвалида выгнали из самолета одной из лучших авиакомпаний

Подростка по имени Эли с инвалидностью выгнали из самолета авиакомпании Emirates из-за эпилепсии, несмотря на разрешение врачей на перелет.

Эли возвращался с семьей во Францию из Новой Зеландии, и при пересадке в Дубае, когда они ожидали взлета на борту, их попросили удалиться из самолета.

«Сотрудники авиакомпании сказали, что Эли не может находиться на борту, несмотря на то, что до этого он уже летел из Новой Зеландии авиакомпанией Emirates и несмотря на подтверждение доктора по телефону, что ему разрешено летать», — рассказал его брат Майлз. «Они выкинули их семью с самолета с таким удовольствием. Даже грозились вызвать полицию, чтобы вывести их», — добавил он.

После инцидента мать подростка журналистка Изабель Кумар написала о случившемся в Twitter. «Спасибо авиакомпании Emirates, что выгнали нас из самолета. У нашего сына эпилепсия. Мы проделали 14-часовой путь из Мельбурна и получили подтверждение от врача по телефону, уже находясь на борту. У моего сына аутизм и серьезные трудности в обучении», — поделилась женщина.   Позже она добавила, что представитель авиакомпании ответил на жалобу семьи только спустя девять часов и заселил их в «безобразный отель».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: средний возраст выхода на пенсию

      Португальские работники выходят на пенсию с каждым годом все позднее.

      Подробнее

    • Португалия: неделя фортепьянной музыки в Обидуше

      В августе средневековый городок Обидуш наполняется фортепьянной музыкой.

      Подробнее

    • ЕС уличил Испанию в некачественной очистке сточных вод

      Суд Европейского Союза на этой неделе обязал Испанию выплатить штраф в размере 12 млн евро за ненадлежащую обработку сточных вод в 17 городах.

      Подробнее

    • На северо-западе Испании загорелся пассажирский паром

      38 человек были доставлены в больницы после того, как у берегов острова Тоха произошло возгорание на пассажирском катамаране.

      Подробнее

    • В Италии гибнут оливковые рощи

      Бактериальная болезнь превратилась в национальное бедствие.

      Подробнее

    • Итальянская пищевая промышленность возмущена докладом ВОЗ

      Несколько ключевых лидеров отрасли сплотились против доклада Всемирной организации здравоохранения, в котором звучит призыв сократить потребление соли и сахара.

      Подробнее

    • Школьника-инвалида выгнали из самолета одной из лучших авиакомпаний

      Подростка по имени Эли с инвалидностью выгнали из самолета авиакомпании Emirates из-за эпилепсии, несмотря на разрешение врачей на перелет.

      Подробнее

    • Число погибших в теракте в Сирии превысило 200 человек

      В результате серии терактов в городе Эс-Сувейда на юге Сирии погибли по меньшей мере 215 человек.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda