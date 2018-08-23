Шнур стал наставником седьмого сезона шоу "Голос"

В сентябре этого года кресла наставников займут звезды, "которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа", отмечает канал. Это - Константин Меладзе, Ани Лорак, Баста (Василий Вакуленко) и "сверхпопулярный Сергей Шнуров".

"Каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения. Что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей - целых четыре команды потенциальных победителей сезона", - отмечает пресс-служба канала.

Напомним, в предыдущем сезоне проекта наставниками были Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан, пишет newsru.com.

Перед выбором нового состава жюри были опрошены и зрители. На прямых эфирах пятого сезона "Голос. Дети" их спросили, кого бы они хотели видеть в красных креслах в новом сезоне. В том опросе победил Константин Меладзе. А остальные нынешние наставники "заняли места в топе", сообщил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Напомним, в июне этого года в очередном выпуске шоу "Говорящие головы" певец российской действительности и главный плохиш отечественного шоу-бизнеса Сергей Шнуров, отвечая на вопрос о слухах, что он может стать наставником шоу "Голос" на Первом канале, заявил, что ничего об этом не знает.

Однако он отметил, что этот проект может быть ему интересен. "Зависит от графика, зависит от суммы, зависит от коллег в жюри. Я рассматриваю предложения только конкретные, гипотетические предложения у меня нет времени рассматривать", - сообщил Шнуров.

Какой именно гонорар получил Сергей Шнуров за работу в шоу "Голос", не сообщается.