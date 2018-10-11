Шокирующее открытие итальянских ученых о создании людей

Четверг, 11 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Шокирующее открытие итальянских ученых о создании людей

Итальянские ученые-исследователи сделали невообразимое и удивительное открытие.

Согласно их гипотезе, человеческий организм, как и структура всего живого на планете, были созданы с применением технологий, которые сейчас применяют в процессе разработки мониторов и экранов для электронных устройств. 

Изучив с помощью самых новых технологий, как устроены РНК выяснилось, что структура белковых блоков сделана из веществ, не являющими природными, пишет napoli1.com.

Следовательно, можно сделать вывод, что инопланетные создания сделали людей и все живое на Земле из жидких кристаллов.

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