Шопинг-туризм в Испании в 2017 году вырос на 26%

Больше всего на покупки в стране тратят китайцы, русские и аргентинцы.

Согласно докладу «Глобальная перспектива шопинг-туризма» компании Global Blue, по темпам роста доходов от беспошлинного шопинга Испания уступила лишь Японии, пишет noticia.ru.

Несмотря на рекордное количество туристов, посетивших в минувшем году Испанию, в абсолютных цифрах она уступает другим европейским странам. Так, объем доходов от шопинга в Германии был на 40% больше, чем в Испании. Власти страны надеются, что с введением в январе 2019 года электронной системы возвращения НДС, Испания сможет догнать по этим показателям лидеров, таких как Германия и Великобритания.

Больше всего в испанских магазинах duty free в 2017 году оставили китайцы (31%). За ними следуют жители Аргентины и России, на которых приходится по 8%. Также много покупок совершают жители Америки: США, Бразилии, Колумбии, Мексики и Перу.