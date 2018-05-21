Швеция защитила титул чемпиона мира по хоккею

Понедельник, 21 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Швеция защитила титул чемпиона мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Встреча прошла в воскресенье, 20 мая. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. В составе шведов отличились Густав Нюквист (18-я минута) и Мика Зибанеджад (35-я). Швейцарцы ответили шайбами Нино Нидеррайтера (17-я) и Тимо Майера (24-я). В серии буллитов команда Швеции оказалась точнее - 2:1.

Таким образом, шведы защитили титул, завоеванный в прошлом году. В четвертьфинале турнира они также обыграли швейцарцев.

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