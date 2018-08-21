Шведский истребитель столкнулся с птицей и разбился

Вторник, 21 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Шведский истребитель столкнулся с птицей и разбился

Шведский истребитель Jas 39 Gripen компании Saab разбился из-за столкновения с птицей.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Швеции, передает РИА Новости.

Инцидент произошел утром во вторник, 21 августа. Истребитель четвертого поколения столкнулся с птицей близ летной флотилии F17 в провинции Блекинге, после чего упал в лесной зоне.

Пилот смог катапультироваться. Отмечается, что его доставили на осмотр в больницу, он чувствовал себя хорошо.

Руководитель аналитического отдела транспортного управления Швеции Шарлотт Бильгрен отметила, что контакт с птицами происходит достаточно часто. По статистике ежегодно происходит около 400 столкновений. «Но чтобы самолет так сильно пострадал — это необычно», — указала она.

В настоящее время идет расследование произошедшего. Эксперты изучают техническое состояние самолета.

В июле сообщалось, что сотни украинских туристов не смогли вылететь из Турции домой из-за попавшей в двигатель самолета птицы.

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