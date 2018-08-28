Шведский турист задержан в Испании

Сообщение было ложным, а его автор, которым оказался шведский турист, арестован.

Швед опубликовал предупреждение из отеля в Алькудии (Майорка). Текст был написан с помощью Google-переводчика. Гражданская гвардия при содействии экспертов в области технологий сумела установить, откуда было отправлено сообщение, проанализировав цифровой след. Выдало хулигана то, что накануне он обратился к своему туроператору с просьбой сменить отель, пишет noticia.ru.

Сам мужчина числился в списке пассажиров на пятничный рейс.

Суд обязал его выплачивать штраф в размере 10 евро ежедневно на протяжении полугода, что в сумме составляет 1800 евро.

Рейс Пальма-Стокгольм был выполнен 24 августа без происшествий.