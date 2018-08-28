Шведский турист задержан в Испании

Вторник, 28 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Шведский турист задержан в Испании

В четверг в интернете появилось сообщение о бомбе, заложенной на борту самолета, который должен был вылететь, 24 августа, из Пальмы в Стокгольм.

Сообщение было ложным, а его автор, которым оказался шведский турист, арестован.

Швед опубликовал предупреждение из отеля в Алькудии (Майорка). Текст был написан с помощью Google-переводчика. Гражданская гвардия при содействии экспертов в области технологий сумела установить, откуда было отправлено сообщение, проанализировав цифровой след. Выдало хулигана то, что накануне он обратился к своему туроператору с просьбой сменить отель, пишет noticia.ru.

Сам мужчина числился в списке пассажиров на пятничный рейс.

Суд обязал его выплачивать штраф в размере 10 евро ежедневно на протяжении полугода, что в сумме составляет 1800 евро.

Рейс Пальма-Стокгольм был выполнен 24  августа без происшествий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: в Монтеморе-у-Нову (Эвора) пройдет «Ярмарка света»

      Традиционная ярмарка Feira da Luz/Expomor призвана поддержать местных производителей.

      Подробнее

    • Португалия: защитник «Реала» пожаловался на отсутствие Роналду

      Защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал об игре команды после ухода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».

      Подробнее

    • Шведский турист задержан в Испании

      В четверг в интернете появилось сообщение о бомбе, заложенной на борту самолета, который должен был вылететь, 24 августа, из Пальмы в Стокгольм.

      Подробнее

    • Испания: перезахоронением Франко займется его семья

      Родственники Франсиско Франко решили взять на себя повторное захоронение тела испанского диктатора после проведения эксгумации.

      Подробнее

    • Итальянский архитектор предложил проект нового моста в Генуе

      Архитектор передал пластиковую модель эстакады губернатору области Лигурия.

      Подробнее

    • Италия: Джузеппе Конте посетит Россию

      Премьер Италии посетит Россию 24 октября.

      Подробнее

    • Самая старая женщина в мире раскрыла секрет долголетия

      В Боливии обнаружили самую старую женщину в мире, чей рекорд долголетия так и не был зафиксирован.

      Подробнее

    • Потолстевший до 230 килограммов марафонец вернулся в спорт

      Житель Уэльса и бывший марафонец Крис Ларкин (Chris Larkin), располневший до 230 килограммов, собирается сбросить вес и вернуться в спорт.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья