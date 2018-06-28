«Симпсоны» предрекли победу Португалии

В мультсериале «Симпсоны» фанаты нашли предсказание исхода чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в журнале New Musical Express (NME).

В одной из серий футбольный чемпионат проходит в городе Спрингфилд. На нем должна определиться лучшая команда «раз и навсегда». В финале здесь играют команды Португалии и Мексики, пишет regnum.ru.

Отметим, что Португалия и Мексика действительно играют на чемпионате мира по футболу - 2018 в России. Обе команды вышли из группы в плей-офф.

Однако они не смогут встретиться в финале, поскольку попали в одну часть турнирной сетки. В случае если обе команды успешно преодолеют стадии 1/8 и ¼ финала, то они сыграют между собой в полуфинале мундиаля.

Напомним, сборная Португалии сыграет с Уругваем в 1/8 финала, а мексиканцы встретятся с Бразилией.