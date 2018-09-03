Синтра Португал-Про
Полюбуйтесь мастерством лучших бодибордистов мира, которые приезжают сюда в сентябре для участия в Синтра Португал-Про на пляже Прайа-Гранде.
Турнир Синтра Португал-Про проводится под эгидой Международной Ассоциации Бодиборда (IBA). Соревнования проводятся как среди мужчин, так и среди женщин. Это единственный европейский этап мирового первенства по бодиборду.
Пляж Прайа-Гранде находится в природоохранной зоне Природного парка Синтра-Кашкаиш. Здесь проходят этапы мирового первенства по бодиборду благодаря хорошим волнам, которые позволяют бодибордистам выполнять головокружительный трюки.
Время проведения: с 11 по 16 сентября
Место проведения: Praia Grande - Sintra
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!