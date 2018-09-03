Турнир Синтра Португал-Про проводится под эгидой Международной Ассоциации Бодиборда (IBA). Соревнования проводятся как среди мужчин, так и среди женщин. Это единственный европейский этап мирового первенства по бодиборду.

Пляж Прайа-Гранде находится в природоохранной зоне Природного парка Синтра-Кашкаиш. Здесь проходят этапы мирового первенства по бодиборду благодаря хорошим волнам, которые позволяют бодибордистам выполнять головокружительный трюки.

Время проведения: с 11 по 16 сентября

Место проведения: Praia Grande - Sintra