Сколько испанцы тратят на Страстную неделю?

По подсчетам портала Tiendeo.com расходы домоседов составят около 550 евро на человека.

Самая значимая статья расходов испанских путешественников - транспорт и проживание, на которые в среднем уйдет по 270 и 290 евро с человека, соответственно. Оставшиеся дома, в свою очередь, больше всего денег потратят на покупки (150 евро), в то время как путешественники выделяют на эти цели на 45% меньше - 105 евро, пишет noticia.ru.

Опрос также показал, что 63% испанцев не собираются никуда уезжать на длинные выходные. 25% респондентов отметили, что предпочитают для путешествий другое время года, а 24% признались, что не могут себе этого позволить.

Благодаря исследованию к тому же стало известно, как жители Испании предпочитают проводить выходные дни. Среди путешествующих испанцев 39% посещают музеи и достопримечательности, 23% - выбирают пеший туризм на природе. Среди тех, кто не собирается в поездку, 27% намерены провести время на природе, столько же участников опроса запланировали культурный отдых.

Религиозные мероприятия уступают по этому показателю, их выбрали 23% из тех респондентов, кто остается дома.