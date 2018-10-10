Сколько зарабатывают испанские мэры?

Среда, 10 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Сколько зарабатывают испанские мэры?

Министерство территориальной политики и государственной службы Испании опубликовало данные о доходах госслужащих в местных администрациях.

Разница между зарплатой мэров в разных регионах существенная. В Мадриде в прошлом году мэр зарегистрировала доход в 102 тысячи евро, а в Оркахо-де-Сантьяго (Куэнка), например, зарплата мэра за год составила 3,4 тысячи евро. Кроме того, в Испании 2550 мэров не получают зарплату вовсе, а еще 540 госслужащих получают за свою работу менее 1000 евро в год.

Доклад включает данные по 8124 городским администрациям и 52 представительствам и советам. В тоже время 1236 муниципалитетов не предоставили данных по зарплатам госслужащих. Среди них Барселона, Гранада, Хетафе, Сан-Себастьян, Овьедо и Оренсе, пишет noticia.ru.

Вся информация о доходах госслужащих хранится в Информационной системе о заработной плате для административных должностей . Она находится в открытом доступе, в том числе онлайн.

Лидируют по размеру зарплаты мэры Мадрида (102 009 евро), Бильбао (91 318 евро), Валенсии (82 603 евро), Витории (81 861 евро), Гечо (79 151 евро), Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна (79 019 евро), Альмерии (77 678 евро), Алькобендаса (76 508 евро), Лас-Росас (76 508 евро), Посуэло-де-Аларкон (76 507 евро) и Вальядолида (76 500 евро).

Самые низкие зарплаты – у начальника администрации Аликун-де-Ортега в Гранаде, который получил в прошлом году 9,8 евро, и мэра Матилья-де-Арсон в Саморе – 6 евро.

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