Скончалась актриса Лейла Абашидзе

Об этом со ссылкой на Палату культуры Грузии сообщают РИА Новости.

«Лейла Абашидзе скончалась в результате тяжелой болезни, она находилась последнее время в больнице», - говорится в сообщении.

Известная актриса в 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию «Тифлис - Париж и обратно».

В 1964 году Абашидзе получила звание Народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году - народной артистки Грузинской ССР. Ее достижениями стали диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины за лучшую роль в фильме «Встреча с прошлым» (1967), Орден Трудового Красного Знамени (1961), звание почетного гражданина Тбилиси (2010) и многие другие награды, она - лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за режиссуру» (1972).