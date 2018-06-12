Скончался двухлетний мальчик, впавший в кому в Португалии

«Тихон. 01.05.2016-11.06.2018. Сегодня наш солнечный мальчик нас покинул. Он сражался за жизнь, как лев, даря нам надежду, но чуда, к сожалению, не произошло. Тишка, спасибо тебе», - написал он.

Мальчик впал в кому 25 мая во время отдыха с родителями на острове Терсейра в Португалии. Ребенку стало плохо после перенесенного ларингита. Он потерял сознание и пережил клиническую смерть. В течение получаса его доставили в реанимацию госпиталя Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, где врачи подключили малыша к аппарату искусственной вентиляции легких. Дальнейшее лечение он проходил в Морозовской больнице в Москве, пишет tourism.interfax.ru.