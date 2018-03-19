Сломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей

Понедельник, 19 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Сломавшийся горнолыжный подъемник перемалывал людей

Десять человек пострадали на грузинском горнолыжном курорте Гудаури.

Из-за неисправности подъемник начал работать в обратном направлении, при этом разогнавшись до бешеной скорости.

Люди на огромной скорости вываливались со скамеек подъемника. Некоторым «везло» меньше, и они на полном ходу влетали в месиво из сломанных сидений.

По предварительной информации, погибших нет. Около 10 человек получили серьезные травмы, пишет ntv.ru.

Очевидец: «Сели на кресло, мы были на старте, только опустили створку вниз, и оно остановилось. Оператор открыл щиток, что-то начало пикать и канатка начала движение назад, скорость увеличивалась. Мы успели вылезти с кресла вниз под створкой, и начался замес. Канатки полетели с огромной скоростью назад и бились друг об друга сбиваясь в кучу. Люди прыгали с кресел вниз, кто не успел спрыгнуть попали в это адовое мясо…кресла летели с ужасной скоростью, их раскачивало и людей просто вышвыривало наружу. Много людей поломались. Ноги, руки, спины. Не знаю погиб ли кто-то. Такого ада и страха я не испытывала еще никогда».

Очевидец: «Помогали выпавшим , оттаскивали как могли! Эвакуация никакая, переломанных людей спускали на снегоходах, кошмар! Вертолеты только для фрирайда и за деньги».

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