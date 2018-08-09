Слова Маска поставили Tesla под угрозу

Четверг, 09 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Слова Маска поставили Tesla под угрозу

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) собирается проверить заявление Илона Маска о намерении выкупить акции компании Tesla.

Это уже спровоцировало падение акций производителя электромобилей.

По данным издания, у властей есть сразу несколько вопросов к возможной сделке. Во-первых, SEC хочет выяснить, почему Маск написал о своем намерении в Twitter, а не обратился с официальным предложением к акционерам.

Во-вторых, SEC проверит, достаточно ли у бизнесмена средств для покупки. В противном случае сделка может быть заблокирована из-за нарушения прав инвесторов.

Сообщение вызвало обвал котировок акций Tesla, торгуемых на американской бирже NASDAQ. Бумаги потеряли в цене 2,43 процента, опустившись до отметки в 370 долларов за акцию.

7 августа Илон Маск написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla и превращения ее в непубличную (не торгуемую на бирже) компанию. Предприниматель назвал цену — 420 долларов за одну акцию, при этом уточнив, что решение пока еще не окончательное. Предложение на 23 процента выше рыночной цены по состоянию на 6 августа. Сразу после заявления Маска бумаги Tesla выросли на десять процентов.

Бизнесмен уточнил, что биржевые торги мешают развитию компании. В частности, котировки ее акций подвержены слишком большим колебаниям. Кроме того, Tesla вынуждена отчитываться перед регуляторами и из-за этого принимать не всегда стратегически верные решения.

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