Словачка 16 лет слушала оперу в отместку за лай соседской собаки

Среда, 08 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Словачка 16 лет слушала оперу в отместку за лай соседской собаки

Жительница города Штурово на юге Словакии Ева Н., которая в течение 16 лет громко включала оперу Джузеппе Верди «Травиата», была арестована.

Словачка слушала четырехминутную арию каждый день с шести утра до десяти вечера, из-за чего ее дом окрестили оперным театром. По словам женщины, она мстила соседям за громко лающую собаку, однако даже после ее смерти, любительница оперы не прекратила устраивать концерты, которые разносились по всей улице.

В 2015 году мэр города запретил изводить жителей постоянным прослушиванием музыки. Следующие два года и три месяца Ева действительно перестала слушать оперу на всю громкость, но в сентябре 2017 года «Травиата» вновь зазвучала на одной из улиц Штурова. В 2018 году Верховный суд подтвердил запрет на прослушивание музыки, и теперь словачке грозит тюремное заключение сроком от полугода до трех лет. Следователь считает, что она представляет угрозу для общества, поэтому ее оставят под стражей, пока суд не изберет для нее меру пресечения.

«Травиата» — опера, впервые поставленная в 1853 году Джузеппе Верди по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Первая постановка потерпела провал, однако ее переработанная версия впоследствии стала одной из самых знаменитых опер.

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