«СЛОВО» № 735. Февраль 2019 г.

Четверг, 31 Январь 2019 Португалия Португалия Анонсы газет Популярные материалы

«СЛОВО» № 735. Февраль 2019 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 735. Февраль 2019 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

  • Recibos verdes - по новым правилам
  • Штраф за окурки и жвачку
  • Работать после 70-ти
  • Жить, работать, легализоваться...
  • студентов - оправдали
  • Доступ к банковским счетам - разрешен
  • Договоры на аренду и скиДка на IRS
  • Сколько стоят похороны
  • Приговоры по делу о «золотых визах»
  • Продала четверых детей...
  • Ситуация с преступностью
  • Португалец осужден во Франции

ДОСУГ

  • Афиша: февраль
  • 5 мест в зимней Португалии
  • 7 главных карнавалов
  • Маяки становятся все более популярными

ПОРТУГАЛИЯ      

  • Электронная Книга жалоб
  • «Правильная»  жалОба
  • Присутствие - обязательно
  • Без визы - по миру
  • Самые востребованные услуги-2018
  • Кинотеатры теряют зрителей
  • Топ-10 самых продаваемых марок автомобилей
  • Меньше бананов
  • Более 30 тысяч вакантных рабочих мест
  • Лучший министр финансов Европы
  • Экспортные трудности
  • Расширение метро
  • Рейтинг финансового спасения
  • Новое в погашении банковского кредита
  • Подорожали автострады
  • Снижение тарифов - для всех
  • Скидка на IMI
  • Налоговые льготы для арендодателей
  • Cколько принесли «золотые визы»
  • Дорожные пошлины - по-новому
  • Бум на автокредиты
  • Автотопливо дешевеет
  • Средневековая рукопись - на OLX
  • Ценная находка на месте ресторана
  • Корь возвращается...
  • Выживают лишь 5%
  • Какао против Кашля
  • Угрозы человечеству
  • Какао против кашля
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

5 мест в зимней Португалии

Места для посещения в Португалии зимой имеют особый шарм. Поэтому берите пару шерстяных носков и ботинки потеплее. Мы отправляемся!

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 735, февраль 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

Отсутствие на работе по вопросам здоровья

Консультацию в госпитале лучше не пропускать

Нюансы страхования жизни

Медицинское страхование и IRS

Testamento vital: все в ваших руках

Полиция больше не сможет штрафовать велосипедистов

Фотогалерея

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  • Веллингтон, Новая Зеландия
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