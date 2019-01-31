«СЛОВО» № 735. Февраль 2019 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 735. Февраль 2019 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПРАВОВОЙ ГИД
- Recibos verdes - по новым правилам
- Штраф за окурки и жвачку
- Работать после 70-ти
- Жить, работать, легализоваться...
- студентов - оправдали
- Доступ к банковским счетам - разрешен
- Договоры на аренду и скиДка на IRS
- Сколько стоят похороны
- Приговоры по делу о «золотых визах»
- Продала четверых детей...
- Ситуация с преступностью
- Португалец осужден во Франции
ДОСУГ
- Афиша: февраль
- 5 мест в зимней Португалии
- 7 главных карнавалов
- Маяки становятся все более популярными
ПОРТУГАЛИЯ
- Электронная Книга жалоб
- «Правильная» жалОба
- Присутствие - обязательно
- Без визы - по миру
- Самые востребованные услуги-2018
- Кинотеатры теряют зрителей
- Топ-10 самых продаваемых марок автомобилей
- Меньше бананов
- Более 30 тысяч вакантных рабочих мест
- Лучший министр финансов Европы
- Экспортные трудности
- Расширение метро
- Рейтинг финансового спасения
- Новое в погашении банковского кредита
- Подорожали автострады
- Снижение тарифов - для всех
- Скидка на IMI
- Налоговые льготы для арендодателей
- Cколько принесли «золотые визы»
- Дорожные пошлины - по-новому
- Бум на автокредиты
- Автотопливо дешевеет
- Средневековая рукопись - на OLX
- Ценная находка на месте ресторана
- Корь возвращается...
- Выживают лишь 5%
- Какао против Кашля
- Угрозы человечеству
- Какао против кашля
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
5 мест в зимней Португалии
Места для посещения в Португалии зимой имеют особый шарм. Поэтому берите пару шерстяных носков и ботинки потеплее. Мы отправляемся!
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 735, февраль 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.