АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

Recibos verdes - по новым правилам

Штраф за окурки и жвачку

Работать после 70-ти

Жить, работать, легализоваться...

студентов - оправдали

Доступ к банковским счетам - разрешен

Договоры на аренду и скиДка на IRS

Сколько стоят похороны

Приговоры по делу о «золотых визах»

Продала четверых детей...

Ситуация с преступностью

Португалец осужден во Франции

ДОСУГ

Афиша: февраль

5 мест в зимней Португалии

7 главных карнавалов

Маяки становятся все более популярными

ПОРТУГАЛИЯ

Электронная Книга жалоб

«Правильная» жалОба

Присутствие - обязательно

Без визы - по миру

Самые востребованные услуги-2018

Кинотеатры теряют зрителей

Топ-10 самых продаваемых марок автомобилей

Меньше бананов

Более 30 тысяч вакантных рабочих мест

Лучший министр финансов Европы

Экспортные трудности

Расширение метро

Рейтинг финансового спасения

Новое в погашении банковского кредита

Подорожали автострады

Снижение тарифов - для всех

Скидка на IMI

Налоговые льготы для арендодателей

Cколько принесли «золотые визы»

Дорожные пошлины - по-новому

Бум на автокредиты

Автотопливо дешевеет

Средневековая рукопись - на OLX

Ценная находка на месте ресторана

Корь возвращается...

Выживают лишь 5%

Какао против Кашля

Угрозы человечеству

Какао против кашля

И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

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ЭКСКЛЮЗИВ

5 мест в зимней Португалии

Места для посещения в Португалии зимой имеют особый шарм. Поэтому берите пару шерстяных носков и ботинки потеплее. Мы отправляемся!

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 735, февраль 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.