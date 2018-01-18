Смертельно опасный флешмоб в сети попытаются остановить

Четверг, 18 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Смертельно опасный флешмоб в сети попытаются остановить

YouTube удалит все ролики с флешмобом Tide Pod Challenge, в рамках которого пользователи массово поедают капсулы стирального порошка и выкладывают видео в сеть.

По словам представителей видеохостинга, принципы сообщества YouTube не позволяют публикацию роликов, поощряющих действия, которые могут нанести вред здоровью. «Мы работаем над тем, чтобы оперативно избавиться от видео, нарушающих нашу политику», - заявили они.

К YouTube также присоединилась компания Procter and Gamble, владеющая брендом Tide. Ее представители заявили, что уже начали сотрудничество с социальными сетями, чтобы удалить потенциально вредный контент.

Судя по данным американской Ассоциации токсикологических центров (AAPCC), в 2016 году ее сотрудниками было зафиксировано более 39 случаев намеренного поедания стирального порошка Tide подростками, 53 случая в 2017-м и 39 случаев за первые две недели 2018-го.

Tide Pod Challenge начал активно распространяться по сети в начале января. Подростки принялись массово поедать гель-таблетки Tide и других марок, похожие на конфеты, а потом передавать эстафету друзьям, чтобы те последовали их примеру. Врачи предупреждают, что стиральный порошок содержит чрезвычайно токсичные вещества для человеческого организма.

Скорее всего, флешмоб начался с сатирической статьи в газете The Onion, опубликованной еще в 2015 году. В 2017-м журнал College Humor разместил шуточное видео о человеке, который поедал капсулы порошка, потому что они выглядели вкусными.

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