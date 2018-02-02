СМИ назвали имя главного кандидата на пост тренера сборной Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини является главным кандидатом на пост наставника национальной команды.
По информации La Gazzetta dello Sport, Федерация футбола Италии может выкупить контракт специалиста.
Ранее генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Италии Роберто Фаббричини, назначенный комиссаром Итальянской федерации футбола (FIGC), рассказал о ходе переговоров с кандидатами на пост главного тренера национальной команды, пишет gazeta.ru.