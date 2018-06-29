Собака научилась проводить сердечно-легочную реанимацию

Пятница, 29 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Собака научилась проводить сердечно-легочную реанимацию

Собака, служащая в муниципальной полиции Мадрида, научилась проводить сердечно-легочную реанимацию.

Собака по кличке Пончо, состоящая на службе в одном из подразделений муниципальной полиции Мадрида, научилась проводить сердечно-легочную реанимацию, которая в экстренных случаях может спасти жизнь человека. О столь необычном навыке «лучшего друга человека» свидетельствует видеозапись, опубликованная в официальном Твиттере столичной полиции и вызвавшая неподдельное удивление у большинства зрителей.

На этом видео можно наблюдать, как Пончо, обнаружив лежащего без признаков жизни сотрудника полиции, бросается к нему на помощь. Сперва он прикладывает ухо к груди «пострадавшего», а затем начинает напрыгивать на него сверху, нанося ритмичные удары передними лапами по грудной клетке. Эти манипуляции пес продолжает повторять до тех пор, пока полицейский не «оживает» и не встает на ноги, пишет espanarusa.com.

Таким образом руководство мадридской полиции решило лишний раз продемонстрировать значимость служебных собак и обратилось ко всем желающим с призывом забирать домой животных, «вышедших на пенсию» в силу различных обстоятельств. Это обращение полицейские сопроводили высказыванием австралийского врача Джона Биллингса: «Собака - это единственное живое существо в мире, которое будет любить тебя сильнее, чем самого себя».

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