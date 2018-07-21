Собака спасла от гибели семь брошенных котят

Хозяйка пса 30-летняя Уитни Брейли (Whitney Braley) обратила внимание, что ее хаски по кличке Бэннер чем-то взволнована. Собака тянула ее за платье и пыталась что-то показать, Женщина решила выяснить, что беспокоит Бэннер, и последовала за ней.

«Она умчалась в лес и стала бегать вокруг картонной коробки. Я представления не имела, что там может быть, - рассказывает Брейли. - Когда я открыла ее, Баннер тут же нырнула внутрь и вытащила крохотного белого котенка».

Как выяснилось, собака привела хозяйку к коробке, в которой лежали семь новорожденных котят. «Каким-то образом она знала об этом, - говорит женщина. - Настоящий герой. Если бы она их не нашла, они бы все умерли.

Когда Брейли принесла котят домой, собака не отходила от них ни на шаг. «Она ложится с ними, прижимается к ним и спит возле них, - утверждает женщина. - Она их приемная мать и считает их своими детенышами».