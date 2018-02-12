Соболезнования от Президента Португалии

Понедельник, 12 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Соболезнования от Президента Португалии

Трагедия в России не оставила равнодушным и главу Португальской Республики.

Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью более 70 человек, которые находились на борту самолета Ан-148, разбившегося в Московской области.

«Узнав о трагической авиакатастрофе, которая произошла в Подмосковье, я выражаю вам от своего имени и от имени португальского народа мои искренние соболезнования, а также семьям погибших», - написал Марселу Ребело де Соуза в сообщении, направленном Владимиру Путину и опубликованном на официальном веб-сайте Администрации Президента.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следовавший рейсом Москва-Орск (второй по численности населения и промышленному значению город в Оренбургской области), потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. Катастрофа унесла жизни 65 пассажиров, в том числе троих детей, и шести членов экипажа. При сильнейшем ударе о землю - на месте крушения Ан-148 образовалась большая воронка - шансов выжить у них не было.

Сотрудники Следственного комитета РФ проверяют все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий. Версия теракта среди основных не рассматривается, хотя и не отбрасывается окончательно.

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