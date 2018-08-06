Социалисты лидируют по популярности в Испании

Понедельник, 06 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Социалисты лидируют по популярности в Испании

Если бы выборы в Испании проводились сейчас, Социалистическая рабочая партия победила бы с результатом в 29,9% голосов.

Опрос среди испанских граждан проводился Центром социологических исследований. За социалистами по итогам опросов следуют партия Ciudadanos и Народная партия, которые получили по 20,4% потенциальных голосов, четвертое место с 15,2% занимает Unidos Podemos.

Это первый опрос, проведенный после того, как Педро Санчес  вступил в должность председателя правительства . В то же время опрос может не в полной мере учитывать политические предпочтения испанцев, поскольку он проводился до того, как Народная партия выбрала нового лидера – Пабло Касадо.

Приход Санчеса к власти поднял популярность социалистов по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в апреле этого года. Количество потенциальных голосов у них увеличилось почти на 6 процентных пунктов, в то время как у других партий оно сократилось, пишет noticia.ru.

Респонденты, отвечая на прямой вопрос о том, за какую партию они бы отдали свой голос на выборах, ответили следующим образом: 24% назвали правящую партию, 11% – Ciudadanos, по 10% –Народную партию и Podemos.

Что касается оценки лидеров, наибольшую симпатию респонденты проявляют к депутату Конгресса от коалиции Compromís Жоану Бальдови, который набрал 4,05% голосов, обойдя на одну сотую долю нынешнего премьер-министра Испании. Лидер Ciudadanos Альбер Ривера получил высокую оценку 3,35% респондентов, генеральный секретарь Podemos Пабло Иглесиас – 2,96%. За бывшего главу правительства Мариано Рахоя проголосовало 2,83%.

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