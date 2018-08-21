Соцсеть «Одноклассники» транслирует чемпионат Италии по футболу

Соцсеть покажет весь сезон Серии А. Компания договорилась с «Телеспортом» о бесплатных трансляциях матчей серии А. Видеозаписи будут доступны в группе телеканала «Сила» в соцсети. В этом году Mail.Ru Group также проводила трансляции зимней Олимпиады. Игры смотрели пользователи соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» и посетители раздела «Спорт» на портале Mail.ru.

Помимо Mail.Ru Group трансляцию провел и «Яндекс». Видео были доступны на компьютерах и мобильных устройствах, в прямом эфире и в записи. Сколько стоила покупка прав на трансляцию, в компании не рассказали, сообщает napoli1.com.

В апреле в «Одноклассниках» запустили маркетплейс китайских товаров. Интернет-магазин интегрирован с круглосуточной службой поддержки соцсети.