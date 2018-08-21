Соцсеть «Одноклассники» транслирует чемпионат Италии по футболу

Вторник, 21 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Соцсеть «Одноклассники» транслирует чемпионат Италии по футболу

Одноклассники будут транслировать матчи чемпионата Италии по футболу.

Соцсеть покажет весь сезон Серии А.  Компания договорилась с «Телеспортом» о бесплатных трансляциях матчей серии А. Видеозаписи будут доступны в группе телеканала «Сила» в соцсети.  В этом году Mail.Ru Group также проводила трансляции зимней Олимпиады. Игры смотрели пользователи соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» и посетители раздела «Спорт» на портале Mail.ru.

Помимо Mail.Ru Group трансляцию провел и «Яндекс». Видео были доступны на компьютерах и мобильных устройствах, в прямом эфире и в записи. Сколько стоила покупка прав на трансляцию, в компании не рассказали, сообщает napoli1.com.

В апреле в «Одноклассниках» запустили маркетплейс китайских товаров. Интернет-магазин интегрирован с круглосуточной службой поддержки соцсети.  

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