Составлен рейтинг самых любвеобильных болельщиков

Самыми флиртующими оказались поляки - 37 процентов мужчин из Польши признались, что знакомились и заводили отношения на отдыхе. Второе место в рейтинге любвеобильных иностранцев заняли бразильцы (36 процентов), а третье - аргентинцы (34 процента).

Наименее флиртующими эксперты назвали японцев (14 процентов) и южнокорейцев (10 процентов).

Также сотрудники сервиса выяснили, что только в 37 процентах случаев отношения, которые начались в отпуске, продолжаются после его завершения. Самыми надежными в этом плане оказались австралийцы - 59 процентов опрошенных подтвердили, что не прекратили курортный роман, а после них американцы (53 процента) и британцы (50 процентов).

Зато среди россиян всего 17 процентов не прервали общение с партнером, вернувшись с отдыха. Другие 36 процентов сообщили, что завершили отношения, сославшись на расстояние. А оставшиеся 47 процентов прекратили роман по другим причинам.