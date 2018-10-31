Сотни автомобилей Maserati сгорели в Италии
В порту итальянского города Савона в результате пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, которые должны были доставить на Ближний Восток.
Причиной пожара стало короткое замыкание, возникшее на двух складах автомобилей из-за прошедшего прошлой ночью шторма.
Оно привело к взрыву аккумуляторов. В итоге пожар удалось потушить, сообщает euromag.ru.
Савона находится в Лигурии, к западу от Генуи.
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