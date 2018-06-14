Сотни британских фанатов остались без чемпионата мира

Четверг, 14 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Сотни британских фанатов остались без чемпионата мира

Более 1,2 тысячи британских футбольных болельщиков остались без чемпионата мира в России.

Как отмечает издание, полиция Великобритании запретила сотням фанатов выезд на соревнования. В черный список попали болельщики, уличенные в нарушении порядка на предыдущих турнирах. У них были изъяты паспорта.

22 мая британские футбольные хулиганы пообещали «устроить третью мировую войну на чемпионате мира». Сообщалось, что представители группировок намерены заранее отправиться в Россию, чтобы собрать необходимую информацию для защиты рядовых болельщиков.

На чемпионате Европы-2016, проходившем во Франции, между английскими и российскими фанатами неоднократно вспыхивали драки. В результате беспорядков в Марселе в преддверии матча между Россией и Англией пострадали 34 человека, один из британцев скончался. Несколько английских и российских фанатов получили тюремные сроки.

Чемпионат мира стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии в Москве. Англичане попали в группу G, где встретятся со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: таксисты-спекулянты

      Данные обнародовала PSP.

      Подробнее

    • Шестеро важных игроков расторгли контракты со Спортингом

      Сумасшествие в лиссабонском Спортинге набирает обороты.

      Подробнее

    • Министр культуры Испании ушел в отставку, не проработав и недели

      Министр культуры Испании Максим Уэрта - известный писатель и журналист - был вынужден подать в отставку спустя менее чем неделю после назначения.

      Подробнее

    • Половина испанцев ждет победы своей сборной на ЧМ

      50% испанцев уверены, что Испания выиграет Чемпионат мира по футболу 2018 года.

      Подробнее

    • Филиппо Индзаги - тренер Болоньи

      Официальный сайт Болоньи сообщил о подписании четырехлетнего контракта с Индзаги-старшим.

      Подробнее

    • Премьер Италии не отменит визит во Францию

      Италия намерена договориться со странами ЕС и не нести слишком большую долю ответственности за прием мигрантов.

      Подробнее

    • Доказана польза религии для продолжительности жизни

      Группа ученых из Университета штата Огайо провела исследование, которое показало, что религия положительно влияет на продолжительность жизни.

      Подробнее

    • Сотни британских фанатов остались без чемпионата мира

      Более 1,2 тысячи британских футбольных болельщиков остались без чемпионата мира в России.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе