Сотни нелегалов прорвались через испанскую границу

Около 800 человек сумели преодолеть пограничный забор, который отделяет автономный город от территории Марокко.

Как сообщают источники в Гражданской гвардии, штурм начался около 06:35 в приграничной зоне неподалеку от Finca Berrocal. В этой местности границу пересечь проще всего из-за «слепых зон», где нелегалы могут пройти незамеченными для камер видеонаблюдения. Мигранты пытались перерезать колючую проволоку с помощью болгарок, ножниц для резки металла и других инструментов.

Агенты, как с марокканской, так и с испанской стороны, попытались сдержать хлынувший через границу поток нелегалов, но сотням человек удалось пробраться в Сеуту. Оказавшись на территории Испании, они скрылись в разных направлениях, пишет noticia.ru.

22 сотрудника Гражданской гвардии получили ранения разной степени тяжести, 10 были доставлены в больницу Сеуты. В Центр временного пребывания иммигрантов (CETI), куда направилось большинство нелегалов, прибыли сотрудники Красного креста для оказания помощи пострадавшим.