Сотню мертвых акулят вынесло на гавайский пляж

Пятница, 29 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Сотню мертвых акулят вынесло на гавайский пляж

В США на Гавайских островах обнаружили сотню мертвых детенышей акулы-молота.

Тела хищных рыб нашел рабочий Самуэль Этрата (Samuel Etrata) на одном из пляжей города Гонолулу, столицы штата. «Акулы лежали вдоль всего пляжа: от начала до конца. Я был в шоке от увиденного», - заявил он. Мужчина немедленно вызвал представителей Департамента природы и водных ресурсов, его сотрудники начали расследование.

Мертвых акулят, предположительно, выбросил ресторан La Mariana Sailing Club, так как рыбы запутались в сетях одной из рыбацких лодок.

«Им нужно двигаться, чтобы дышать, попадание в сеть даже на пару минут приводит к тому, что они умирают от удушья», - сказал Эндрю Росситер (Andrew Rossiter), директор местного океанариума. Он добавил, что никогда не видел такого числа мертвых акул в одном месте, и предложил ужесточить законы: «Возможно, в то время пока акулы еще маленькие и в тех местах, где они обитают, стоит запретить ловлю жаберными сетями на пару недель».

Сенатор от штата Майк Гэббэрд (Mike Gabbard) заявил, что пытается провести подобный закон уже два года. «Я до глубины души потрясен случившимся. Теперь я обязан сделать все возможное, чтобы закон вступил в силу в 2019 году», - подчеркнул он. Согласно тексту законопроекта, если человека уличат в ловле акул сетями, его оштрафуют на 500 долларов за одну акулу.

Летом акулы-молоты растят потомство, поэтому в районе Гавайских островов всегда много акулят.

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