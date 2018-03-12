Сотрудники кладбища в Италии сдавали в ломбард черепа

Установлено, что могильщики в раздевалке организации организовали пункт сбора ценностей, снятых с трупов. Помимо черепов погибших, принимались также зубы и драгоценности, принадлежавшие усопшим, пишет iz.ru.

Расследование в отношении работников кладбища было начато в октябре 2016 года. В ходе него правоохранительные органы установили, что могильщики подделывали документы об эксгумации старых могил, а для проведения кремации родственникам покойников приходилось платить 750 евро за дополнительные работы.

По информации полиции, кроме осквернения могил сотрудники кладбища в рабочее время готовили барбекю. По данному факту арестовано 15 сотрудников кладбища, подозреваемых в причастности к преступлению.