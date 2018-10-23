Сотрудником итальянской почты стал робот

Он сортирует и готовит к отправке по всей стране 15 тысяч посылок ежемесячно.

Робот — а точнее, целая система — занимает целый этаж Центра сортировки корреспонденции, который находится неподалеку от Милана.

Покупка роботизированной системы призвана сделать почту, Poste Italiane, более современной и быстрой. Сейчас только одна из трех посылок приходится на национальную почту — остальные доставляют частные компании, пишет euromag.ru.