Сотрудником итальянской почты стал робот
Робот был создан компанией Siemens и стоит восемь миллионов евро.
Он сортирует и готовит к отправке по всей стране 15 тысяч посылок ежемесячно.
Робот — а точнее, целая система — занимает целый этаж Центра сортировки корреспонденции, который находится неподалеку от Милана.
Покупка роботизированной системы призвана сделать почту, Poste Italiane, более современной и быстрой. Сейчас только одна из трех посылок приходится на национальную почту — остальные доставляют частные компании, пишет euromag.ru.
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