Совесть заставила вора вернуть украденное и извиниться

Понедельник, 30 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Совесть заставила вора вернуть украденное и извиниться

В американском городе Клинтон, штат Арканзас, вор вернул украденное и написал записку с извинениями.

Сьюзен МакНабб (Susan McNabb) забыла кошелек возле магазина, а когда вернулась, из него пропали 160 долларов (10 тысяч рублей). «После этого я пошла в полицию и сообщила об этом», — рассказала она.

Вскоре ей позвонили из полиции. Как выяснилось, неизвестная женщина принесла в отделение конверт, после чего ушла, не представившись. Внутри лежали 160 долларов и записка, адресованная МакНабб. «Пожалуйста, простите меня, — говорилось в ней. — Я всегда стараюсь жить честно, и в тот день допустила ужасный промах».

МакНабб утверждает, что поступок вора вдохновил ее, и она потратила возвращенные деньги на то, чтобы помочь другим.

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