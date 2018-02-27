Совместная диета супругов закончилась разводом

Вторник, 27 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Совместная диета супругов закончилась разводом

Причиной стало то, что мужу удалось похудеть, а жене нет.

Пользователь сайта Reddit под псевдонимом jimboyt65 признался, что они с женой решили изменить свою жизнь, когда осознали, что вес каждого из них составляет около 136 килограммов и они никуда не ходят вместе. «Мы не ездили в отпуск, не ходили гулять, не делали ничего, только пялились в телефоны, когда выходили куда-нибудь поесть», - рассказал мужчина. По его словам, они не готовили сами и три раза в день заказывали еду, а их сексуальная жизнь «сначала была некомфортной, а потом и вовсе сошла на нет».

Мужчина решил изменить свою жизнь с малого: начал больше ходить, скачал на телефон приложение для подсчета калорий и следил за тем, чтобы не превышать их дневной лимит. По его словам, потихоньку вес начал уходить. В то же время его жена перестала посещать тренажерный зал после недели тренировок. «За месяц я похудел на 4,5 килограмма, и спустя четыре месяца результаты стали заметны. В этот момент моя жена и начала относиться ко мне враждебно», - признается он.

Женщина отказалась спать с ним в одной постели, ссылаясь на храп, и общалась с ним только посредством смс и электронных писем. Кроме того, на своей странице в Facebook она начала публиковать посты о любви к своему телу, а ее девизом стала фраза: «Меняй свой мир, а не свое тело». В итоге женщина отправила мужу сообщение со словами, что он перестал ей нравиться и начал напоминать тех, кто издевался над ней из-за лишнего веса, а затем подала на развод после 12 лет брака.

Мужчина обратился к пользователям портала с вопросом, как вернуть супругу. Однако комментаторы отметили, что ему не стоит этого делать, так как жена поступила по отношению к нему «нечестно и неуважительно». Пользователь CherryVermilion посочувствовал ему, но отметил, что jimboyt65 «должен помнить, что не сделал ничего плохого».

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