Создан действенный препарат против старения

Вторник, 07 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Создан действенный препарат против старения

Ученые Эксетерского университета разработали соединения, которые тормозят старение клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.

В ходе экспериментов исследователи использовали эндотелиальные клетки для тестирования веществ, нацеленных на специфические факторы сплайсинга — процесс вырезания нуклеотидных последовательностей (интронов) из молекулы РНК и сшивание оставшихся (экзонов), в результате чего происходит созревание молекулы. Таким образом, интроны не несут информации об аминокислотной последовательности полипептида (белка). Иногда происходит альтернативный сплайсинг, когда вырезаются экзоны или остаются интроны, в результате чего один и тот же ген может кодировать разные полипептиды.

Хотя факторы сплайсинга контролируют альтернативный сплайсинг, подавляя или активируя механизм, возможны нарушения, приводящие к развитию рака и других заболеваний. Кроме того, показана роль неправильного альтернативного сплайсинга в старении клеток.

Ученые оценили, как препараты AP39, AP123 и RT01, которые доставляли сероводород в митохондрии эндотелиальных клеток, влияли на работу факторов сплайсинга, деление клеток, апоптоз (программируемую клеточную гибель), репликацию ДНК и другие процессы. Оказалось, что соединения, являющиеся дополнительным источником энергии для митохондрий, активировали факторы SRSF2 и HNRNPD, а признаки старения клеток становились менее выраженными.

Также исследователи продемонстрировали, что, если заблокировать работу SRSF2 и HNRNPD, то старение клеток ускорялось на 25 процентов.

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