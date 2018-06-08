Создан прототип одноместного мультикоптера

Компания Kitty Hawk, финансируемая сооснователем компании Google Ларри Пейджем, опубликовала на YouTube короткий видеролик, демонстрирующий испытания прототипа одноместного мультикоптера.

Как пишут «Ведомости», аппарат, получивший имя Flyer в честь первого самолета братьев Райт, представляет собой поплавковый мультикоптер с 10 роторами. Пока он может взлетать и садиться только на воду. Установленные на Flyer аккумуляторы обеспечивают полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью до 32 км/ч.

Стоимость Flyer и сроки появления его коммерческой версии пока не раскрываются, но Kitty Hawk предлагает желающим оставить предзаказы. «Мы стремимся дать людям свободу полета, поэтому мы будем сотрудничать с партнерами, чтобы сделать целые флоты таких аппаратов в местах отдыха по всему миру», - говорится на сайте Kitty Hawk.

Напомним, что Flyer не единственная разработка компании. В марте Kitty Hawk сообщила об успешных испытаниях в Новой Зеландии прототипа летающего такси Cora, которое представляет собой компактный аппарат с размахом крыльев 11 метров и П-образным хвостовым оперением. На каждом крыле расположено по шесть электромоторов, которые обеспечивают аппарату возможность вертикальных взлета и посадки, а позади двухместной кабины находится толкающий винт для горизонтального полета. Дальность полета Cora составляет около 100 километров, пишет hitech.newsru.com.

Отметим, что над собственными летающими такси, которые смогут в автоматическом режиме перевозить одного-двух пассажиров, работают и другие компании. Например, в начале февраля подразделение А3 авиастроительного концерна Airbus сообщило о первом успешном испытании аэротакси Vahana. Через несколько дней китайская компания EHang опубликовала на YouTube видеоролик, запечатлевший пилотируемые испытания различных модификаций собственного пассажирского дрона.