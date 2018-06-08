Создан прототип одноместного мультикоптера
Стартап сооснователя Google показал прототип одноместного мультикоптера.
Компания Kitty Hawk, финансируемая сооснователем компании Google Ларри Пейджем, опубликовала на YouTube короткий видеролик, демонстрирующий испытания прототипа одноместного мультикоптера.
Как пишут «Ведомости», аппарат, получивший имя Flyer в честь первого самолета братьев Райт, представляет собой поплавковый мультикоптер с 10 роторами. Пока он может взлетать и садиться только на воду. Установленные на Flyer аккумуляторы обеспечивают полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью до 32 км/ч.
Стоимость Flyer и сроки появления его коммерческой версии пока не раскрываются, но Kitty Hawk предлагает желающим оставить предзаказы. «Мы стремимся дать людям свободу полета, поэтому мы будем сотрудничать с партнерами, чтобы сделать целые флоты таких аппаратов в местах отдыха по всему миру», - говорится на сайте Kitty Hawk.
Напомним, что Flyer не единственная разработка компании. В марте Kitty Hawk сообщила об успешных испытаниях в Новой Зеландии прототипа летающего такси Cora, которое представляет собой компактный аппарат с размахом крыльев 11 метров и П-образным хвостовым оперением. На каждом крыле расположено по шесть электромоторов, которые обеспечивают аппарату возможность вертикальных взлета и посадки, а позади двухместной кабины находится толкающий винт для горизонтального полета. Дальность полета Cora составляет около 100 километров, пишет hitech.newsru.com.
Отметим, что над собственными летающими такси, которые смогут в автоматическом режиме перевозить одного-двух пассажиров, работают и другие компании. Например, в начале февраля подразделение А3 авиастроительного концерна Airbus сообщило о первом успешном испытании аэротакси Vahana. Через несколько дней китайская компания EHang опубликовала на YouTube видеоролик, запечатлевший пилотируемые испытания различных модификаций собственного пассажирского дрона.
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