Создан самый тонкий в мире турбийон

Понедельник, 26 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Создан самый тонкий в мире турбийон

Bvlgari представил на выставке BaselWorld самые тонкие в мире автоматические мужские часы c турбийоном Octo Finissimo Tourbillon Automatic.

Толщина корпуса модели составляет 3,95 миллиметра. Автоматический калибр новинки BVL 288 толщиной 1,95 миллиметра с запасом хода в 52 часа оснащен системой автоматического завода с периферийным ротором из золота и алюминия, установленным с оборотной стороны механизма.

Минимальной толщины калибра удалось добиться благодаря тому, что турбийон закреплен без применения мостов, на специальной шарикоподшипниковой конструкции.

Калибр помещен в корпус из титана, отделанный с применением струйно-абразивной обработки.

Также дом представил на BaselWorld-2018 женские новинки: Lvcea с фирменным растяжным браслетом Tubogas и женский репетир Diva Finissima Minute Repeater, который был анонсирован в январе 2018 года во время Международного салона высокого часового искусства в Женеве (SIHH).

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