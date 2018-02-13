Создано идеальное лекарство от гриппа

Вторник, 13 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Создано идеальное лекарство от гриппа

Японская фармацевтическая компания Shionogi разработала препарат балоксавир-марбоксил, одна доза которого излечивает от гриппа за один день.

Эффективность лекарственного средства, пока не появившегося на рынке, была доказана в ходе клинических испытаний, сообщает издание Science Alert.

Специалисты провели двойное «слепое» рандомизированное плацебо-контролируемое испытание CAPSTONE-1, в котором приняли участие 1436 человек, больных гриппом. При такой системе не только больные, но сами экспериментаторы во время испытаний не знают, в какой группе используется тот или иной препарат.

Добровольцев случайным образом распределили в три группы - в одной пациенты однократно принимали 40-80 миллиграмм балоксавир-марбоксила, во второй люди лечились 75 миллиграммами осельтамивира в течение пяти дней, а в третьей принимали плацебо (контрольная группа).

Результаты показали, что число пациентов с гриппом в первой группе значительно уменьшилось по сравнению со второй. При этом время, затрачиваемое на уничтожение вируса в организме, составило чуть более 24 часов. При приеме осельтамивира понадобилось 72 часа, а при плацебо - 96 часов. Кроме того, лечение новым препаратом привело к снижению риска осложнений.

Заявку на одобрение продажи балоксавир-марбоксила Shionogi подаст в этом году. Ожидается, что препарат станет доступен в 2019 году.

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