Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

«Я в качестве главного тренера Италии? Мое будущее всегда основывается на том, какой этап карьеру я переживаю. Сейчас я наставник «Интера», мое будущее связано с этим клубом, а в мои планы входит участие в Лиге чемпионов».

Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини также исключил возможность того, что он возглавит национальную команду, пишет soccer.ru.