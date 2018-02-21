Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

Среда, 21 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможность стать наставником сборной Италии.

«Я в качестве главного тренера Италии? Мое будущее всегда основывается на том, какой этап карьеру я переживаю. Сейчас я наставник «Интера», мое будущее связано с этим клубом, а в мои планы входит участие в Лиге чемпионов».

Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини также исключил возможность того, что он возглавит национальную команду, пишет soccer.ru.

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